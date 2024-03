Furgone fuori controllo finisce su un fianco

Un furgone fuori controllo ha finito per ribaltarsi, nei pressi del cimitero. È successo poco prima delle 18. Il conducente del mezzo, del corriere Bartolini, scendendo sul cavalcavia sopra al cimitero dal quartiere Santa Lucia ha iniziato a non riuscire più a tenere la strada, e quando è arrivato alla fine della discesa che immette in via Pancalducci si è ribaltato su un fianco. Praticamente illeso, per fortuna, il conducente. A quanto pare, la causa dell’incidente sarebbe un guasto del furgone. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia locale.