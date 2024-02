Furti a segno nei supermercati. In auto con i superalcolici rubati, scatta la denuncia per due 28enni

Dopo un furto di superalcolici, sono finiti nei guai un maceratese e una donna di Numana. A fermarli e scoprirli è stata la polizia di Ancona. Dopo la denuncia, per entrambi è arrivato anche il foglio di via, che vieta loro di tornare nel capoluogo per due anni. Giovedì, intorno alle 22, gli agenti hanno fermato un’auto nei pressi di corso Carlo Alberto, ad Ancona. A bordo c’erano due uomini e una donna. I poliziotti hanno notato diverse bottiglie di superalcolici, dei quali nessuno sapeva chiarire la provenienza. La donna in un primo momento ha detto che fossero il regalo di una amica, poi che erano state comprate con una colletta, senza avere uno scontrino. Uno dei tre soggetti era però una persona con precedenti, per il quale c’era anche una nota di rintraccio. Così la pattuglia ha deciso di portarlo in questura, ma al momento di prendere il suo zaino, gli agenti hanno sentito che pesava parecchio: dentro c’erano sei bottiglie di alcolici. L’uomo ha provato a dire che si trattava di un regalo di un’amica per una festa. Ma a quel punto gli agenti si sono insospettiti, hanno controllato anche il mezzo e hanno trovato così anche un grosso cacciavite e una pinza. Tutti e tre sono stati dunque portati in questura, e a quel punto hanno ammesso di aver rubato le bottiglie in due supermercati fuori zona. I tre dunque, italiani con precedenti, la donna di 28 anni e gli uomini di 28 e 37, sono stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e per ricettazione. Nei confronti dei 28enni, tra cui il maceratese, il questore di Ancona ha disposto la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Entrambi hanno precedenti per furti, per reati contro la persona e per spaccio. Per due anni non potranno mettere piede ad Ancona.