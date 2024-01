Furto di macchinari agricoli. Denunciato un 43enne

A giugno da un’azienda agricola erano spariti alcuni macchinari. Ma le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire all’autore, un fermano 43enne, e di denunciare anche i sei complici in zona che avevano cercato di non farlo scoprire. La scorsa estate, da un’azienda di Treia erano stati portati via un carroponte del valore di 15mila euro, e un aratro del valore di 1.500 euro. Il furto era stato denunciato ai carabinieri che avevano iniziato a cercare indizi ed elementi per risalire ai responsabili. I militari sono arrivati a individuare un 43enne pregiudicato residente nel Fermano. Altre sei persone invece, italiani residenti in provincia tra i 20 i 57 anni, sono stati denunciati per favoreggiamento: avrebbero omesso di fornire alcuni elementi di cui erano a conoscenza, e avrebbero anche dato false informazioni ai carabinieri.