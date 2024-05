Furto in casa durante i lavori. Spariti una fede e due anelli

Ladri sono entrati in un’abitazione a Civitanova Alta, dove erano in corso dei lavori, per portarsi via quattro anelli d’oro e di gran valore (in tutto circa 8mila euro di refurtiva), oltre a una scatola piena di dolciumi. E a farne le spese è stata una vedova di 70 anni, rimasta davvero affranta e dispiaciuta soprattutto per il valore affettivo di quei preziosi, che le erano stati regalati tempo fa dal marito.

Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, quando nel mirino dei malfattori è finita la casa della donna situata all’interno delle mura storiche della città. In pratica, la 70enne stava facendo effettuare dei lavori di ammodernamento lungo i tre piani che compongono la sua abitazione. Per questo, la porta d’ingresso che si trova al pianoterra era stata lasciata aperta, mentre nei piani superiori stavano lavorando gli operai di una ditta, i quali hanno finito quanto dovevano verso sera. Ma in giornata qualcuno – senza farsi vedere – è entrato al piano inferiore di quella casa e, in breve, si è intrufolato nel bagno. Proprio lì è stata arraffata una scatola dove la 70enne custodiva la fede del marito, deceduto da tempo, insieme ad altri tre anelli composti da oro e pietre preziose. Inoltre è sparita pure un’altra confezione, con dentro però dei semplici dolciumi. Solo la mattina successiva la donna si è accorta che tutti quegli oggetti erano scomparsi dal bagno e anzi non ce ne era più traccia. Inevitabilmente la civitanovese si è recata nella caserma locale dei carabinieri, sporgendo denuncia contro ignoti per il furto subito.

Giorgio Giannaccini