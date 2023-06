"Fusione degli istituti, rimarrà un’unica dirigenza"

Ha fatto discutere la fusione dell’istituto comprensivo "Luigi Lanzi" con l’istituto comprensivo "Alessandro Manzoni" di Corridonia, con la conseguente creazione, a partire dal primo anno, di un nuovo Istituto comprensivo unico, denominato "Manzoni-Lanzi", così il primo cittadino Giuliana Giampaoli ha precisato. "Qualche mese fa questa amministrazione è stata al centro di polemiche per la decisione di fare propria la proposta, già deliberata dai due consigli di istituto di Manzoni e Lanzi, di creare un comprensivo unico scolastico – ha illustrato –. La decisione, frutto di una scelta valutata e convinta, era stata deliberata dalla giunta il 3 ottobre 2022 dopo che, come ogni anno, la Provincia ne aveva sollecitato la trasmissione al fine dell’aggiornamento del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica. Al di là delle ragioni tecniche, la decisione trovava le sue ragioni nella consapevolezza che ci si stava incamminando verso un rapido processo di razionalizzazione delle strutture scolastiche e che questo ci avrebbe posto in condizioni di debolezza rispetto alle decisioni che la Regione, avrebbe potuto prendere a prescindere dalle nostre volontà. In questi giorni la questione torna prepotentemente ad occupare le pagine dei giornali nazionali, con tanto di paventati accorpamenti, fusioni e soppressioni – ha aggiunto Giampaoli –. Questo ci conforta ancora di più sulla bontà della nostra scelta, che ha saputo prevenire i rischi di una potenziale decisione subita dall’alto per inerzia o peggio ancora per mancanza di coraggio". Con queste premesse prenderà forma la rinnovata struttura. "Potremo contare su un comprensivo legittimamente costituito, per composizione dei diversi gradi di istruzione e per numero di alunni, con un dirigente assegnato e con una struttura amministrativa adeguata – ha affermato il sindaco –. Con la certezza che tutti i plessi scolastici del nostro comune, pur mantenendo l’attuale dislocazione, rimarranno sotto l’egida di un’unica dirigenza, con una armonizzazione dei servizi e dell’offerta formativa omogenea. Sul mondo scuola la nostra attenzione è e sarà massima, così come sulla ricostruzione, per la quale stiamo lavorando con impegno e informeremo nelle prossime settimane".

Diego Pierluigi