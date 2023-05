Futuro dell’isola pedonale "Nuovo incontro a breve"

di Giorgio Giannaccini

"Ci incontreremo di nuovo nel giro dei prossimi giorni e poi decideremo il da farsi. Intanto, è certo che per domani si farà comunque l’isola pedonale in corso Matteotti, visto che c’è un’ordinanza in vigore". Lo ha detto ieri pomeriggio il sindaco Andrea Michelini, al termine di un incontro a palazzo Volpini con i commercianti del centro di Porto Recanati e i comitati di quartiere. Il confronto con l’amministrazione comunale (che per l’occasione era rappresenta anche dall’assessore al commercio Stefania Stimilli e dalla consigliera con delega ai quartieri Maria Teresa Zacccari) era stata chiesta nelle settimane scorse dalla categoria. Proprio diversi negozianti, avevano aspramente contestato l’isola pedonale introdotta dal Comune di Porto Recanati per ogni sabato di maggio su corso Matteotti e in via Pastrengo, a partire dalle 19.30 fino all’una. Ma, per il momento, sembra che il primo cittadino portorecanatese stia temporeggiando, prima di prendere una decisione definitiva sulla questione. Da indiscrezioni, infatti, pare che durante il confronto sono stati diversi i commercianti che hanno chiesto al sindaco Michelini di tornare sui suoi passi, e cioè di revocare l’isola pedonale sulla via principale del paese. Questo perché, a loro detta, avrebbero incassato di meno. Mentre altri avrebbero chiesto di farla partire solamente dalle 21 in poi. Allo stesso tempo, però, il comitato di quartiere Castennou si sarebbe espresso fortemente a favore dell’isola pedonale prevista il sabato, in quanto la chiusura di via Pastrengo evita i problemi di smog e inquinamento lungo quella strada. Idem l’amministrazione comunale, che vorrebbe continuare con l’isola pedonale pomeridiana su corso Matteotti. Però, allo stato attuale, sembra ancora lontana una risoluzione al problema. Nel frattempo il sindaco Michelini ha voluto sottolineare che con l’incontro di ieri "è stato aperto per la prima volta un tavolo tecnico di lavoro, che vede il coinvolgimento dei commercianti e dei comitati di quartiere. E’ emerso che alcuni negozianti sono a favore dell’isola pedonale a partire dalle 19.30, mentre altri no. Quindi ognuno ha le sue esigenze e adesso dovremo prendere una decisione. Perciò – osserva il sindaco –, bisognerà vedere che uscirà fuori da un ulteriore confronto del tavolo tecnico, che ci sarà a breve. In quella sede verrà fatta una proposta e si valuterà che provvedimenti prendere".