Gabbani, Silvestri e Al Bano per una super estate

di Francesco Rossetti

Clementino, Daniele Silvestri, Francesco Gabbani e Al Bano. Un quartetto che accende l’estate civitanovese in vista di ‘Risuona la piazza’ e ‘FestivalVarco’, le due iniziative promosse da Azienda Teatri e Comune e illustrate ieri a palazzo Sforza. Quattro serate, la prima in programma venerdì 2 giugno in piazza XX settembre che vedrà ospite il rapper napoletano Clemente Maccaro, in arte Clementino. E con Melissa Agliottone in apertura, ritornano le emozioni di ‘The Voice Kids’, il talent vinto dalla stessa dodicenne civitanovese in cui a lanciarla fu proprio Maccaro. Nel pomeriggio spazio a ‘Lido in gioco’, spettacoli e intrattenimento per bambini al Lido Cluana nella giornata di ‘Risuona la piazza’, il festival partito la scorsa estate con Le Vibrazioni, Roberto Vecchioni, Aka7even ed Enrico Ruggeri. Non si tratta di un debutto per Clementino, che a Civitanova si esibì già nel 2016. La serata sarà ad ingresso libero. A pagamento, invece, le altre esibizioni contenute nel format ‘FestivalVarco- La grande musica a due passi dal mare’: tre appuntamenti dell’Arena Varco sul Mare, che per l’occasione "verrà delimitata e avrà una capienza anche di 2.400 posti – ha detto la presidente dei teatri Maria Luce Centioni, partecipe con tutto il cda –, maggiorati rispetto ai precedenti giorni di Popsophia". Si parte martedì 1 agosto con Daniele Silvestri e il suo nuovo tour ‘Estate X’. Si chiude il 5 dello stesso mese quando Al Bano ripercorrerà una carriera lunga sessanta anni. Di mezzo giovedì 3; a scaldare il pubblico ci penserà il vincitore di Sanremo 2017 Francesco Gabbani, in scena con ‘Ci vuole un fiore tour’, tratto da ‘One man show’, andato in onda ad aprile su Raiuno. I costi: "Per Clementino circa 45 mila euro – ha chiarito al Carlino la direttrice dei Teatri Paola Recchi –, mentre per le tre serate del varco, l’importo iniziale a nostro carico ammonta a circa settantamila euro, recuperabili con gli introiti dei tagliandi. Della restante parte si occuperanno le agenzie". Agenzie che portano il nome di Eclissi Eventi, ieri presente nella persona di Maria Teresa Virgili, e ‘Futura Unisce’ con Nello Russo. I prezzi dei biglietti variano da un minimo di 27,50 euro nel IV settore a un massimo di 57.50 per il primo settore. "Stagione estiva con prodotti di rilievo" é il commento del primo cittadino Fabrizio Ciarapica. Parla invece di "occasioni appetibili e che richiamano molta gente in città" l’assessore al turismo Manola Gironacci.