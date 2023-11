Gabriele D’Annunzio, un influencer ante litteram

Dopo la lectio magistralis tenuta a Sirolo da Marcello Veneziani con interventi letterari dell’attoredoppiatore Luca Violini, prosegue la rassegna culturale su Gabriele D’Annunzio, a 160 anni dalla sua nascita, per la direzione artistica dello stesso Violini. Roberto Danese, ordinario di Filologia classica all’Università di Urbino, domenica alle 17.30 sarà a Recanati, alla Sala ascolto dell’Associazione Controvento dove terrà la conferenza "Un tramezzino al Vittoriale guardando Cabiria. Le incursioni inimitabili di D’Annunzio influencer ante litteram" a ingresso gratuito (per prenotare: 320.5623974). Controverso, contraddittorio, spesso rifiutato a priori o al contrario mitizzato a prescindere per questioni di ideologia, Gabriele d’Annunzio è di certo una figura che racconta una bella fetta di storia d’Italia.