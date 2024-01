Garbati, Del Gobbo e Perticarari. I consiglieri più ricchi all’opposizione

La dottoressa Elisabetta Garbati, specializzata in Ostetricia e Ginecologia, si conferma in testa alla classifica dei redditi dei consiglieri comunali, in base alle dichiarazioni presentate lo scorso anno e, quindi, riferite ai redditi percepiti nel 2022. La dottoressa Garbati (nella foto), della lista Macerata rinnova, ha dichiarato un imponibile di 151.938 euro. Subito dietro un altro medico, e componente dell’opposizione, il vicepresidente del Consiglio comunale Maurizio Del Gobbo (Pd) con 106.912 euro, mentre al terzo posto si posiziona un altro esponente del Pd, l’avvocato Andrea Perticarari con 78.829 euro.

In coda alla classifica dei redditi, invece, troviamo due componenti della maggioranza, la consigliera leghista Paola Pippa con 1.736 euro e Marco Bravi (Fratelli d’Italia) con 6.287 euro. Il consigliere e studente Alessandro Bini (Sandro Parcaroli Sindaco), invece, è l’unico che dichiara di non essere titolare di alcun reddito, pertanto esente dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. Scendendo nel dettaglio delle altre dichiarazioni presentate il presidente del Consiglio, Francesco Luciani (Lega) dichiara 61.384 euro, mentre gli altri esponenti della Lega: Aldo Alessandrini 38.815 euro, Claudio Carbonari 74.109 euro, Laura Orazi 8.477 euro, Giovanni Pianesi 33.089 euro e Roberto Fabiani 24.816 euro. Per la lista Sandro Parcaroli Sindaco, Cristina Cingolani ha dichiarato 28.468 euro, mentre Sabrina De Padova 27.755 euro. Ancora, tra i banchi di Fratelli d’Italia, Pierfrancesco Castiglioni ha dichiarato un imponibile di 78.165 euro, Andrea Blarasin di 28.504 euro, Paolo Virgili di 25.014 euro, Lorella Benedetti di 35.723 euro, Romina Leombruni di 20.796 euro e Giordano Ripa di 78.693 euro. Nella fila di Forza Italia, invece, Sandro Montaguti ha dichiarato 27.232 euro e Barbara Antolini 9.337 euro. A chiudere la compagine di maggioranza Antonella Fornaro (Udc) con 32.680 euro. Passando ai banchi dell’opposizione, nel Pd, Narciso Ricotta ha dichiarato 29.797 euro e Alessandro Marcolini 53.019 euro.

Il consigliere Ulderico Orazi (Italia Viva) ha dichiarato 19.320 euro, mentre nel Movimento 5 Stelle, Roberto Cherubini 37.859 euro e Roberto Spedaletti 29.699 euro. David Miliozzi di Macerata Insieme presenta un imponibile di 23.871 euro, mentre sono state caricate a metà (quindi non sono visibili i redditi complessivi) le dichiarazioni di Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) e Alberto Cicarè (Strada Comune – Potere al popolo). Manca all’appello solo la dichiarazione della consigliera Ninfa Contigiani (Pd) che ancora non è stata pubblicata sul sito dell’ente.