Gare di tiro al piattello al poligono. Ok all’accesso sulla spiaggia

Gare di tiro al piattello nel poligono della zona stadio, per l’associazione Tiro a Volo Cluana, che gestisce l’impianto e organizza le manifestazioni sportive, emesso un provvedimento di deroga all’ordinanza di divieto di accesso sulla spiaggia e di contatto con la sabbia, come previsto da una ordinanza varata il 7 giugno del 2023 dal Comune di Civitanova e che impatta nel tratto di arenile antistante il Tiro a volo. Il decreto venne firmato per contenere il rischio rappresentato, per la salute pubblica, dagli elementi cancerogeni riscontrati da indagini che hanno sondato la qualità del terreno e dalle quali è scaturita la presenza di un inquinamento diffuso e tale da imporre l’emissione del divieto di accesso in sezioni della spiaggia e lungo la pista ciclabile del Chienti. Il divieto di accesso riguarda anche due aree della spiaggia antistante il Tiro a volo, che sono state recintate. Per consentire all’associazione Cluana di posizionare le attrezzature necessarie alla raccolta dei pezzi di piattelli frantumati, il Comune ha concesso la deroga all’ordinanza di divieto di accesso dal primo gennaio al 31 dicembre, durante lo svolgimento delle gare.