Gelato "Barbie" a Macerata: "Ha messo tutti d'accordo"

Anche se il vero intenditore lo si trova a dicembre, luglio e agosto sono i mesi in cui il gelato artigianale entra prepotentemente nella dieta di ciascuno. Gelato per celiaci, per diabetici, per vegani. Gelati alla frutta, gelati alle creme. Gelati dolci o salati. Il gelato si inserisce in ogni contesto. A tal proposito, in contemporanea con il film Barbie che celebra il passaggio dal virtuale al reale della bambola più famosa al mondo, c’è chi ha realizzato una novità che ha debuttato domenica. "Sì, mi è stato dato un suggerimento – dice Barbara Trozzo, titolare del negozio Tutto Gelato che quest’anno festeggia 38 anni di attività – che ho colto al volo e così ho creato il gelato Barbie, si tratta di stracciatella di cioccolato bianco e fragola variegato al lampone e crumble ai frutti di bosco".

Come è stato accolto?

"Con grandissimo successo. Il gusto ha incontrato il favore dei clienti. Posso dire che questo gelato, contrariamente al film, mette d’accordo tutti e, finora, non ha avuto critiche".

Quindi il gelato può essere trendy.

"Certamente! Gli scorsi anni abbiamo realizzato gelati salati, al ciauscolo, al pecorino, per far passare anche da noi un concetto che andava per la maggiore in altre zone italiane e all’estero".

Come è andata?

"All’inizio c’è stata moltissima curiosità ma i nostri clienti preferiscono i gusti dolci anche se continuiamo ad utilizzare ingredienti come il parmigiano, la ricotta e il formaggio spalmabile. Alcuni chef, poi, ci commissionano gelati al parmigiano e al salmone per accompagnare dei piatti gourmet".

Lei è a favore del gelato a vista o nel pozzetto?

"Io sono e sarò sempre per il gelato a vista. Credo che gli ottimi prodotti che utilizziamo e il risultato che otteniamo debbano essere visti e anche il fatto di passare in rassegna tutti i gusti prima di scegliere faccia parte del rito nell’acquisto di un cono o una coppa".

Quale sarà il prossimo nuovo gusto?

"Non credo di poter lasciare Barbie da sola quindi sto valutando l’idea di creare il gelato Ken".

Paola Olmi