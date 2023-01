Gentili raccomanda il restauro dell’emozione e della sensazione

"L’altro restauro. La sensazione e l’emozione" è il titolo del libro dell’architetto Giuseppe Gentili (nella foto), nato a Sarnano, pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo. "L’Italia è il Paese con il più vasto patrimonio storico-culturale al mondo – viene spiegato dalla casa editrice -. Chiese, edifici, sculture, dipinti, piazze arricchiscono città e paesi. Ma come vengono restaurate le opere del passato? Giuseppe Gentili, in questo pregevole saggio, sostiene il restauro della sensazione e dell’emozione. Un edificio antico, con tutti i documenti dell’epoca, le planimetrie, può essere restaurato nel suo spazio fisico, nella materia, nella forma, nel colore. Un rudere può essere riportato al suo antico splendore. Il saggio propone diversi esempi di successo restaurativo inerenti al territorio marchigiano, in cui sono stati rispettati opera e autore". È in vendita in libreria e in tutti i maggiori store online.