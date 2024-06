Geometri a raccolta 40 anni dopo la maturità

Si sono ritrovati all’Abbadia di Fiastra per festeggiare insieme i 40 anni dal diploma. Sono i geometri della 5ªA dell’Istituto di Macerata che nel 1984 conseguirono la loro "maturità". Una "bellissima classe allora, bellissime persone oggi", come ha sottolineato uno dei promotori dell’iniziativa di incontrarsi a distanza di così tanto tempo dal diploma. Così gli ex studenti hanno organizzato un pranzo per ricordare le mille esperienze di quegli anni fra i banchi di scuola e raccontare cosa la vita ha riservato poi a ciascuno di loro.