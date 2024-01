Germano vi dà appuntamento con Dante

Appuntamento da non perdere domani, alle 21.15, nel teatro Piermarini di Matelica: Elio Germano e Teho Teardo saranno voce e musica di Paradiso XXXIII per dire la bellezza e avvicinarsi al mistero, l’immenso, l’indicibile ricercato da Dante nei versi del XXXIII canto del Paradiso. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale promossa da Comune e Amat, con il contributo di Regione e ministero alla Cultura. Dante Alighieri, nel 33° canto del Paradiso, si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso, l’indicibile, prova a raccontare l’irraccontabile. Questo scarto rispetto alla "somma meraviglia" è messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità. Dal suono avvincente ed "etterno" germoglia la musica inaudita e imprevedibile del compositore d’avanguardia Teho Teardo e scaturisce la regia visionaria e impalpabile di Simone Ferrari e Lulu Helbaek, poeti dello sguardo, capaci di muoversi tra cerimonie olimpiche, teatro e show portando sempre con loro una stilla di magia del Cirque du Soleil. Grazie alla loro esperienza crossmediale, accadrà qualcosa di magico e meraviglioso di inspiegabile, trascendendo qualsiasi concetto di teatro, concerto o rappresentazione dantesca attraverso una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali.

Sul protagonista Elio Germano c’è poco da dire: attore italiano di fama internazionale vincitore di molteplici premi, tra cui il Prix d’interprètation masculine al Festival di Cannes, l’Orso d’argento come migliore attore al Festival di Berlino, un Nastro d’argento e tre David di Donatello. Invece Teho Teardo, compositore, musicista e sound designer, è uno dei più originali ed eclettici artisti nel panorama musicale europeo. E negli ultimi 20 anni ha composto numerose colonne sonore per registi come Sorrentino e Salvatores, aggiudicandosi anche un David di Donatello, il Ciak d’Oro e il Premio Ennio Morricone. Mentre Lulu Helbæk e Simone Ferrari, registi e direttori creativi di fama internazionale, possono vantare un’enorme esperienza nella creazione di spettacoli dal vivo come il Cirque du Soleil, cerimonie olimpiche, show teatrali e televisivi, esperienze immersive e video. Per informazioni sullo spettacolo di domani sera: telefonare ai numeri 073785088 (teatro Piermarini) e 0712072439 (Amat). Il biglietto è acquistabile nelle biglietterie del circuito Vivaticket, anche online.