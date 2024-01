Gestione delle palestre comunali. Confermata l’Amatoriale Basket

La società Amatoriale Basket confermata nella gestione delle palestre comunali. Riaffidata anche la gestione del bocciodromo. La giunta settempedana ha rinnovato l’appalto per il servizio della gestione delle palestre cittadine riaffidando l’incarico per altri due anni, fino al 31 dicembre 2025, alla Amatori Basket. Il Comune è dotato di un’ampia rete di impiantistica sportiva di cui fanno parte anche la palestra Toti Barone, la palestra del pallone pressostatico e la vecchia palestra dell’Istituto comprensivo Tacchi Venturi. I tre impianti sono ubicati in viale Bigioli. Le tre strutture e le attrezzature di cui sono dotate sono destinate ad uso pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa ma la carenza di personale e l’indisponibilità, soprattutto, di risorse finanziarie, non consentono la gestione diretta degli impianti, con il rischio che non venga apportata la regolare manutenzione. Per questo, anche per garantire una maggiore qualità dei servizi e per migliorarne la fruibilità risparmiando nei costi di gestione, si è deciso di confermare l’affidamento del servizio di gestione degli impianti alla Società Amatori Basket che già dal 2021 si occupa delle tre strutture.

La giunta ha anche riaffidato, per un altro biennio, la gestione del bocciodromo comunale (nella foto) di viale Della Resistenza che continuerà ad essere gestito dall’associazione sportiva dilettantistica Bocciofila San Severino. L’Asd verserà al Comune un canone di locazione e si farà carico direttamente delle spese per le diverse forniture: gas, acqua, elettricità, telefono e altro.