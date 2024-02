Sono state da poco aperte le iscrizioni per il corso ’Soccorribimbi – Disostruzione delle vie aree in età pediatrica’, che si svolgerà a inizio marzo a Porto Potenza e sarà rivolto soprattutto a genitori e nonni. L’iniziativa vede l’organizzazione delle farmacie comunali di Potenza Picena, insieme con il Centro di Formazione Soccorriamo. L’appuntamento è quindi previsto per sabato 2 marzo, alle 15.30, all’interno della sala conferenze dell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza. "Un corso gratuito per imparare a gestire le emergenze pediatriche – spiega il Comune di Potenza Picena, tramite un post condiviso sulla propria pagina Facebook –. Su richiesta dei partecipanti verrà rilasciato l’attentato di partecipazione offerto da Azienda Servizi Potenza Picena-Farmacie comunali. Non perdere questa occasione, corri ad iscriverti". Per partecipare al corso sarà appunto obbligatoria l’iscrizione, aperta a tutti e con un numero massimo di cento persone. E lo si potrà fare, mandando un messaggio via WhatsApp al recapito telefonico 3391491989, oppure recandosi direttamente nella Farmacia comunale di Porto Potenza, situata in via Toscanini al civico 14.