Giandomenico al settimo cielo: "Una partita coraggiosa contro la Maceratese"

"Sono molto contento per la prestazione, abbiamo giocato una partita coraggiosa e ambiziosa contro una delle squadre più attrezzate della categoria, creando diverse occasioni da rete". Così Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese dopo la grande vittoria per 1-2 all’Helvia Recina contro la Maceratese. Una grande prova di compattezza e organizzazione tra i reparti, mettendo in difficoltà la Maceratese. "Eravamo un po’ rammaricati dopo il pareggio subito nei minuti finali – prosegue Giandomenico –, ma i ragazzi sono stati encomiabili per lo sforzo che hanno fatto fino all’ultimo per ribaltare nuovamente il risultato e alla fine ci siamo riusciti". Per gli ospiti decisiva la rete del subentrato Cornero con un colpo di testa che vale 3 punti e lancia in classifica la Sangiustese, al secondo posto a pari punti proprio con la Maceratese. "La squadra si sta allenando molto bene e i risultati ci stanno dando ragione in queste prime giornate, ma – continua il tecnico – non dobbiamo esaltarci troppo perché la strada è ancora lunghissima e vogliamo pensare partita dopo partita". Sangiustese che dopo sei giornate si trova già a quota 13 punti in campionato, bottino molto interessante rispetto ai risultati della scorsa stagione come conferma anche Giandomenico. "Sappiamo bene tutta la fatica fatta lo scorso anno per i risultati che non arrivavano nonostante buone partite e oggi ci stiamo prendendo la nostra rivincita, offrendo prestazioni importanti e giocando sempre a viso aperto contro ogni avversario".

Marco Natalini