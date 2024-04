Giardini Rocca Borgesca, bando per gestire il chiosco

Pubblicato nel sito internet del comune un nuovo bando per l’assegnazione della concessione di un’area pubblica e la gestione di una struttura (chiosco) in piazzale Ludovico Clodio, nei giardini Rocca Borgesca. Dopo il successo del chiosco alla Rocca nelle estati degli ultimi anni ritorna dunque la struttura utile come bar per i tanti visitatori e passeggiatori nei mesi estivi. Il bando è aperto sia agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande sia alle associazioni e cooperative. Le domande potranno essere inviate e/o consegnate al protocollo del comune fino alle 13 del 14 maggio.

Per ogni informazione potrà essere contattato il settore Polizia locale. "L’amministrazione ha proceduto nei giorni scorsi a pubblicare il primo avviso per assegnare la gestione del chiosco temporaneo sito presso i giardini della Rocca del Borgia – spiega l’assessore alle attività produttive, Erika Cervelli –. Purtroppo questo primo esperimento è andato deserto, quindi oggi riproponiamo l’avviso che, per la prima volta, è stato aperto oltre che alle attività commerciali anche alle associazioni. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di cercare di aprire questa attività già dai primi giorni del mese di aprile. Il nuovo bando, quindi, prevede l’apertura dal primo giugno al 13 ottobre. Questo è un servizio importante per la stagione estiva e per le attività che saranno svolte nei giardini della Rocca ma anche per tutti quei fruitori che quotidianamente frequentano la zona, in particolare anche dopo la riapertura del rettorato in Piazza Umberto I".