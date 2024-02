Giarrusso e Quartullo discutono sui 28 motivi per innamorarsi

"28 motivi per innamorarsi" è il titolo della commedia che andrà in scena oggi, alle 21.15, al teatro Comunale di Treia. Sul palco Roberta Giarrusso e Pino Quartullo. Regia, adattamento, scene, costumi e selezione musicale di Fabrizio Coniglio. Traduzione di Enrico Luttmann. "Trentasei domande (ridotte da noi a 28) per scoprire se due persone possono innamorarsi l’una dell’altra o per capire se hanno motivi per stare ancora insieme" si legge nella nota di regia. Tante sarebbero, secondo uno studio scientifico pubblicato dal New York Times (a cura dello psicologo Arthur Aron), le prove, i quesiti, che due persone devono superare, rispondendo ognuno secondo il proprio istinto ed il proprio vissuto, per scoprire se hanno una reale chance di essere una coppia. Da questo singolare, ma scientifico test sulle affinità amorose parte il testo teatrale di Jennifer Lane, che vede protagonisti un uomo ed una donna, già marito e moglie, ma non più assieme a seguito di un evento assolutamente dirompente nella loro vita coniugale. Emozioni, risate, ricordi del passato, canzoni che hanno legato la coppia protagonista, frammenti di vita troppo presto dimenticati e cestinati, verranno invece rievocati e rivissuti dai due protagonisti. Fino ad arrivare all’evento misterioso e doloroso, di cui la protagonista non vuole parlare, e che li ha separati drasticamente. Alla fine i due riusciranno a ritrovarsi? E soprattutto, riusciranno ad innamorarsi ancora?

Gaia Gennaretti