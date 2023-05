"Gigli Experience", il tenore Jeffcoat torna a Recanati

Dopo il tutto esaurito fatto registrare il 13 maggio, in occasione della Notte dei Musei, sabato il tenore inglese Robin Jeffcoat torna a Recanati con "Gigli Experience", l’originale visita cantata al museo dedicato al grande tenore recanatese Beniamino Gigli. Nel corso di una vera e propria immersione nel mondo della lirica e della tradizione – tutta italiana – del Belcanto, questa guida d’eccezione condurrà nuovamente i partecipanti alla scoperta della vita di Gigli, raccontandone le umili origini, l’eccezionale carriera e lo straordinario talento canoro in maniera decisamente inusuale. L’appuntamento è alle 21 al Museo della Musica, in via Cavour 24. L’iniziativa prevede una quota di partecipazione di 8 euro a persona. Prenotazione obbligatoria: [email protected] 0717570410 WhatsApp 3938761779.