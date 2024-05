Giochi e laboratori per i bambini

Ha preso avvio ieri a Recanati, e si concluderà nel primo pomeriggio di oggi, "Impronte. Festival dell’educazione comunitaria" organizzato dal Centro Culturale Fonti San Lorenzo con laboratori, incontri, mostre e proiezioni dedicati all’educazione non autoritaria, cooperativa e democratica. Tra gli ospiti lo scrittore Ivan Sciapeconi, il batterista Andrea Elisei, l’artista di origini giapponesi, ma marchigiana d’adozione Hisako Mori, la pedagogista e arte terapeuta Beatrice Vitali, la play coach Lucia Berdini, fondatrice di Playfactory, l’artista Ivana Anconelli, custode del Metodo Munari, e molti altri. Fondamentale è anche l’apporto di realtà sociali, associazioni e artigiani del territorio (Omphalos, Casa Galeone, Fantawood e altri). Il festival coinvolge come partner le associazioni Scarabò, Omphalos, WhatsArt, il Comune di Recanati, l’Università di Macerata e gli istituti Gigli e Badaloni. Si tratta di "un’opportunità straordinaria per condividere conoscenze, saperi ed esperienze coinvolgenti in un contesto ricco di stimoli educativi e formativi, pratiche interattive e connessioni significative dove tutti potranno lasciare le proprie impronte nell’edificazione di una concreta comunità educante", sottolinea Laura Copparoni, presidente di Scarabò, che mette in evidenza anche come "gli spazi urbani, per l’occasione, saranno liberati dal traffico automobilistico e si assisterà a una invasione colorata e gioiosa di attività ludico-ricreative".