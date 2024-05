Giochi, mercatino e degustazioni con "AgrAria di festa"

Una due giorni tra giochi, stand gastronomici e il mercatino dei prodotti tipici per festeggiare l’istituto agrario Garibaldi. L’appuntamento con "AgrAria di festa" comincia sabato, alle 10, con un’anticipazione della festa della Repubblica e l’omaggio alla Costituzione con la lettura degli articoli e la consegna del libretto a tutti gli studenti delle classi quinte. La mattina verrà completata dalla presentazione del prof. Claudio Caproli del libro "Il contesto zootecnico all’Istituto Agrario di Macerata sulle orme della razza bovina marchigiana". Pomeriggio dedicato a giochi e attività dalle 16 tra laboratori per bambini, musica itinerante, yoga nel frutteto (su prenotazione), passeggiate naturalistiche e visite alla biblioteca e al giardino didattico sperimentale. Alle 17 degustazione guidata dei vini prodotti dalla scuola, curata dagli studenti dell’indirizzo Enotecnico. Domenica si inizia con dei percorsi guidati all’azienda agraria dalle 10.30 e alle 11 presentazione del cortometraggio "L’olivo albero della pace". Nel pomeriggio caccia al tesoro sensoriale (su prenotazione) dalle 15.30 e alle 16 premiazione agli istituti comprensivi per il concorso "La mia terra". Seguono i laboratori per bambini, le visite e i percorsi guidati, lo yoga nel frutteto e la musica itinerante. Prenotazioni entro domani a mcis00900d@istruzione.it.