Giocolieri, acrobati e sogni: signori, il Circo

Il circo torna al teatro Feronia e propone tre spettacoli unici grazie alla collaborazione tra lo Stabile di Innovazione Circense, il primo centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo e firmato El Grito, e i Teatri di Sanseverino. Il progetto, partito proprio da San Severino, propone tre appuntamenti: sabato 14 ottobre, sabato 18 novembre e sabato 16 dicembre.

La direzione artistica delle serate è affidata a Fabiana Ruiz Diaz, la co-direttrice di circo El Grito che ha deciso di rilanciare la programmazione con protagonisti nazionali e internazionali di questa antica arte e di presentare in anteprima, nella data del 16 dicembre, la sua ultima produzione.

Apre la rassegna, sabato 14 alle 20.45, "DoppioZero" della compagnia "Circo Carpa Diem", uno spettacolo adatto a tutta la famiglia che prende per mano lo spettatore e lo invita ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia, trovando nel circo contemporaneo le sue parole mute. Il 18 novembre, sempre alle 20.45, è la serata dedicata all’artista berlinese pioniere della giocoleria contemporanea, Stefan Sing, che ha sviluppato il suo stile unico dal 1985, combinando la giocoleria con diversi oggetti e con la danza contemporanea. Al Feronia arriva con il progetto "Cie Wilson, sing!" e lo spettacolo "Why not maybe perhaps", sul palco anche lo scozzese Liam Wilson, giocoliere e ballerino, insieme capovolgono i presupposti impliciti della giocoleria, seguendo ogni impulso espressivo per creare un pezzo di bellezza surreale. Lo spettacolo, consigliato per tutto il pubblico sopra i 10 anni, è un’occasione unica per addentrarsi nel linguaggio del circo contemporaneo europeo.

Sabato 16 dicembre, l’anteprima della nuova produzione che vede protagonista Fabiana Ruiz Diaz. Lo spettacolo non è ancora pronto e per questo è al momento "senza titolo".

Ma musica e volo si fonderanno per agevolare nello spettatore uno sguardo verso ignoti stati di coscienza. Un appassionante viaggio onirico in cui si esaltano i virtuosismi della disciplina aerea attraverso una delle principali interpreti europee di questa tecnica. Adatto a tutto il pubblico sopra i 6 anni. Prezzi dei biglietti: intero 12 euro, ridotto 8 euro (abbonati alla stagione di prosa e giovani fino a 14 anni compiuti). Prevendita presso la Pro Loco dal martedì precedente lo spettacolo, vendita presso il botteghino del teatro Feronia dalle 18 del giorno dello spettacolo se serale.