Gioghi didattici, laboratori, sport e non solo. Domenica in centro

Domenica pomeriggio, in piazza Umberto I a Belforte del Chienti, torna "Un Bel forte in gioco", in una nuova veste. La manifestazione, organizzata da Comune e Pro Belforte in collaborazione con attività e associazioni locali, prevedrà giochi didattici, laboratori creativi, naturalistici e culinari, spettacoli, sport e letture. Dalle 15 in poi il centro storico sarà pronto a far divertire grandi e piccini. Ogni anno questa iniziativa registra un successo.