"Giornata del minore scomparso" La polizia sale in cattedra al Convitto

La giornata internazionale dei bambini scomparsi, celebrata ieri, per la polizia di Stato è un’occasione per ricordare l’importanza di mantenere alta la guardia su un fenomeno preoccupante: ragazzi e ragazze che si allontanano da casa perché impauriti, maltrattati, ingannati. Sul tema la polizia ha realizzato un segnalibro e una brochure. Ieri, gli studenti delle seconde della media del Convitto e la preside Roberta Ciampechini hanno incontrato il vice questore Patrizia Peroni, responsabile della divisione polizia anticrimine della questura, che ha spiegato le situazioni di disagio che a volte si possono celare dietro a un allontanamento. Significativa la testimonianza dell’associazione Penelope Marche rappresentata dalla vice presidente, l’avvocato Federica Guarrella, sempre vicina ai familiari delle persone scomparse. Infine l’ispettore Claudio Tarulli, responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica, e la giovane agente Anna Laura Mogetta hanno mostrato alcuni video relativi alle insidie del web, che possono creare vergogna e spingere i ragazzi ad allontanarsi da casa. Il messaggio è di avere fiducia nelle istituzioni e segnalare immediatamente le situazioni di difficoltà, per consentire alla polizia di intervenire subito. In serata poi il camper della polizia è stato in piazza della Libertà.