Giornata nazionale del sollievo, visite specialistiche gratuite

In occasione della XXIII Giornata nazionale del sollievo, promossa dal Ministero della Salute e dalla Fondazione Nazionale "Gigi Ghirotti", l’Ast di Macerata aderisce simbolicamente all’iniziativa, organizzando per domani, dalle 8 alle 14, una mattinata di sensibilizzazione sul trattamento del dolore cronico. Saranno messe a disposizione trenta visite specialistiche gratuite per la Terapia del dolore, sia all’ospedale di Macerata che in quello di Civitanova. Per prenotarsi è necessario chiamare il numero 0733-2572826 o inviare una mail a: terapiadolore.ast.mc@sanita.marche.it. "Avere un aiuto per alleviare il dolore – sottolinea Giampiero Di Serafino, direttore della Unità di terapia del dolore dell’ospedale di Macerata e coordinatore del tavolo regionale – è un diritto, poiché la maggioranza delle sindromi dolorose è trattabile, ed è sempre possibile avere un supporto da professionisti, medici e infermieri". La mattinata di domani non sarà solo un momento per effettuare visite specialistiche, ma anche per fornire informazioni utili ai cittadini. Le visite saranno svolte nell’ambulatorio di Terapia del dolore situato al sesto piano dell’ospedale di Macerata, e nell’ambulatorio multifunzionale al piano terra dell’ospedale di Civitanova.