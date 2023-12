Giovane investito in bicicletta. Ricoverato a Torrette: è grave

Un 27enne è stato investito mentre andava in bici, e ora è ricoverato a Torrette in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di ieri lungo la statale 361, in un tratto non illuminato tra la frazione Taccoli e San Severino.

A quanto sembra dalla prima ricostruzione, prima c’è stato un tamponamento tra due auto. Quella che aveva tamponato, con lo specchietto ha urtato il ciclista, un 27enne originario del Senegal. Il ragazzo è caduto malamente a terra, riportando lesioni piuttosto serie. Il personale del 118, subito allertato dai presenti, ha prestato le prime cure al giovane e poi ha chiamato l’eliambulanza per il ricovero urgente a Torrette di Ancona. Le condizioni del 27enne purtroppo sono preoccupanti. Anche una persona che era a bordo dell’auto urtata ha riportato alcune lesioni, per fortuna non gravi, ed è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale di Macerata per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tolentino, per gli accertamenti che consentiranno di ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto. È stato necessario chiudere la strada per consentire soccorsi e rilievi sul luogo dell’incidente.