Giovani e adulti uniti dal teatro: il progetto

Si conclude domani al teatro Persiani, il progetto Xsianixnoi, giunto alla sua tredicesima edizione, con una giornata di spettacoli, esito dei tanti laboratori realizzati in città dal Comune e dall’Amat. "Questo progetto – ha dichiarato Rita Soccio, assessore alla Cultura – coinvolge le scuole cittadine di ogni ordine e grado ma anchei adulti attraverso il laboratorio teatrale. L’iniziativa si inserisce nel contesto del welfare culturale, riconoscendo il valore intrinseco della cultura e delle attività artistiche come azioni di benessere per tutta la nostra comunità". Ad aprire la ricca giornata di appuntamenti in piazza Leopardi gli studenti delle scuole primarie Badaloni e Gigli mostreranno l’esito del laboratorio condotto da Davide Calvaresi della compagnia 7-8 chili dal titolo ’Come cambiare il mondo? Le avventure di Patapum’, storia del piccolo cane alle prese con un mondo sempre più inquinato, scritta e disegnata dai bambini e dalle bambine delle classi seconde, terze e quarte. La storia si ascolterà camminando in gruppi di 30 persone alle 15, 15.30, 16 e 16.30. Dalle 17 ci si sposta al Teatro Persiani con gli studenti del Badaloni e Gigli e Infiniti mondi a cura di Lorenzo Bastianelli. Alle 18 gli studenti dell’IIS Mattei mostrano il lavoro sviluppato nel laboratorio condotto da Giacomo, Lilliù Potache Farouche. Alfred Jarry fu uno scrittore e drammaturgo che visse nella Francia a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. E proprio in francese ci sono due vocaboli, difficilmente traducibili, che descrivono la sua figura. Ultimo appuntamento alle 21 con Paesaggio con figure volume 2 di Sonia Antinori.

ant. t.