Giovani musicisti da tutte le Marche sul palco del Velluti

Appuntamento domani al teatro "Velluti" alle 20.30 con "Marche Tracklist. Tracce di musica d’autore dalle Marche", prima edizione di una maratona ideata da Comune di Corridonia e Amat, con il contributo di MiC e Regione Marche, per conoscere nuovi talenti regionali della scena musicale. Una opportunità per i giovani artisti marchigiani che presenteranno in formato breve i propri lavori. Cinque, in rappresentanza delle province, le proposte selezionate. Per il maceratese protagonista sarà "Mivergogno", ovvero Daniele Gatto che nel 2019 ha pubblicato con Dischi Sotterranei e Homeless Records il suo primo album. Info: 071.2072439 o 0733.439901.