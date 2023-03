Giovani pronti a diventare apprendisti del bello

L’azienda Santoni dà vita all’Accademia dell’eccellenza, un percorso formativo dedicato alle nuove generazioni, con l’obiettivo di tramandare il prezioso sapere artigianale del brand luxury di calzature e accessori. Il primo corso è già partito, sono previste delle lezioni teorico-pratiche per una durata di 4 settimane, al termine delle quali ciascun partecipante riceverà il diploma di ’Apprendista del bello’ ed avrà l’opportunità di essere selezionato per proseguire il proprio iter lavorativo in azienda; l’obiettivo sarà quello di formare 80 ragazzi entro la fine dell’anno. Le discipline insegnate sono: l’arte della velatura, l’inconfondibile tecnica di coloritura manuale della scarpa che contraddistingue il prodotto Santoni, l’arte dell’impuntura, ovvero la cucitura a mano, l’arte della costruzione e dell’assemblaggio, l’arte della rifinitura, vale a dire la cura finale ed il perfezionamento. "L’Accademia è l’occasione per i giovani di diventare i nostri futuri costruttori di bellezza – dichiara Giuseppe Santoni, Ceo della maison –. Ritengo fondamentale tramandare il sapere artigianale, un patrimonio di importanza inestimabile. Il mio intento è quello di risvegliare nei giovani l’amore, la passione e la dedizione verso un mestiere bello e nobile".

Diego Pierluigi