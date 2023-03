Giro del mondo grazie a Rai Italia Premio a Ferretti

Musicultura farà il giro del mondo con Rai Italia iniziando con il racconto delle audizioni. È la ghiotta novità di questa edizione perché proporre la musica ad un bacino di utenti di oltre 120 milioni di persone, finora privilegio esclusivo del Festival di Sanremo. Così Macerata e le sue note rimbalzeranno da Tokio a Sydney fino a Johannesburg, Buenos Aires, Rio De Janeiro, Los Angeles e New York. "Grazie alla grande tradizione napoletana, nel mondo – dice Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura – si è sempre guardato alla canzone italiana con rispetto e affetto. Ma non si può vivere di solo passato e quindi fa piacere, in particolare grazie al fenomeno Maneskin, registrare ultimamente all’estero una curiosità crescente per quel che bolle oggi nella pentola musicale italiana. Con Rai Italia portiamo fuori dai nostri confini la testimonianza di una gioventù italiana che si approccia con capacità, autenticità e sentimento ad una forma artistica, la canzone, la cui capacità di raccontare tensioni e speranze dei nostri giorni, se ben utilizzata, resta davvero fantastica. A tutto ciò aggiungiamo la poliedricità delle provenienze degli artisti e il gioco è fatto". Le telecamere della rete diretta da Fabrizio Ferragni proporranno Musicultura in almeno tre occasioni all’interno di ‘Casa Italia’, il programma condotto da Roberta Ammendola, fra le audizioni al Lauro Rossi, la scelta dei finalisti e l’appuntamento conclusivo dell’estate. "Il percorso di crescita di Musicultura - continua Nannipieri – è stato continuo, ad accompagnarci c’è stata la Rai con dirette tv, differite, servizi approfonditi della Tgr, concerti su Radio1 e Raiplaysoud".

Continuano al Lauro Rossi le audizioni e l’altroieri il cantautore Ferretti di Mogliano si è aggiudicato la Targa Banca Macerata grazie agli applausi del pubblico in sala e ai like totalizzati nei social. A consegnare l’ambito Premio del pubblico all’artista marchigiano sono stati Claudio Pettinari, rettore dell’Università di Camerino, e Anna Grazia Quaranta di Banca Macerata. Ferretti, accompagnato da Laura Greco (basso), Giacomo Martolini (batteria) e Giovanni Ortenzi (chitarra) ha proposto sul palcoscenico del Festival i brani rock "Sorgono" e "Pittore".

l. m.