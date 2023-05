"Giro delle Abbazie" da record: la partenza con il sindaco Tartabini

Trenta equipaggi con le loro auto d’epoca hanno preso parte alla 29esima edizione del "Giro delle Abbazie", un’iniziativa turistica-culturale che negli anni ha fatto conoscere numerosi antichi luoghi delle Marche e dell’Umbria. Dopo il ritrovo dei partecipanti a Potenza Picena, cittadina legata alla figura di Lodovico Scarfiotti, c’è stato il saluto in apertura del sindaco Noemi Tartabini che si è complimentata per le attività organizzative del CaemScarfiotti. La manifestazione si è poi sviluppato con un lungo percorso di circa 75 chilometri dalle colline del Maceratese al Fermano, fino all’Ascolano. La colorata carovana ha attraversato le valli del fiume Chienti, Tenna, Aso e Tesino in un continuo saliscendi con un susseguirsi di panoramiche viste sulle colline delle tre province. Le condizioni meteo favorevoli hanno permesso di godere il percorso tra i numerosi paesi arroccati sui colli, da Potenza Picena verso Montecosaro, Casette d’Ete, Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Monterubbiano, Ripatransone, Petritoli, per raggiungere Offida. Le vetture hanno fatto così la loro comparsa attirando le attenzioni e la curiosità dei tanti cittadini. Alla fine del giro è stato premiato anche l’equipaggio femminile ‘young’, composto da Gessica Mosconi e Pamela Huila su Alfa Romeo Giulia Super 1300 del 1975. Tra le vetture presenti una Sunbeam Talbot MkII del 1953, Lancia Appia III serie del 1963, Fiat 1600 Spider Osca del 1962, Mercedes 190 del 1965, e altre Alfa Romeo, Bmw, Triumph, Porsche, Autobianchi.