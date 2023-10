"Gironacci, punta dell'iceberg a Civitanova: città ostaggio di giochi di potere"

La questione Gironacci vista come la punta dell’iceberg di una situazione "esplosa in questi giorni, ma che va avanti dal giorno dopo le elezioni amministrative: i giochi di potere tra sindaco, Fratelli d’Italia, Vince Civitanova e Lega, con le civiche pronte a dar manforte ora all’una, ora all’altra sponda, venendo sempre e comunque meno al loro ruolo. Intanto, la città è ostaggio dei giochini della maggioranza". Parole di Francesco Micucci (nella foto), capogruppo consiliare del Pd, che accusa il centrodestra "di giochini che hanno uno sguardo diritto al prossimo candidato sindaco della destra". Dunque, manovre politiche parecchio anticipate quelle che hanno visto anche il ritiro delle deleghe a Manola Gironacci dopo il suo passaggio nella Lega. Operazione che Micucci descrive come il tentativo de salviniani "di lanciare un’opa sulla giunta con l’acquisto di Gironacci, ma è subito arrivata la contromossa del sindaco, con il licenziamento seduta stante dell’assessora. Vince Civtanova e Fratelli d’Italia stanno a guardare, ma solo perché le loro strategie e campagne acquisti in consiglio le avevano già fatte nei mesi scorsi". Il Dem parla di "risiko che mette in stand-by una giunta già ingessata e incapace di suo, con una città inerme davanti a questi giochi di potere che, nel frattempo, la bloccano". "Strade – elenca – piene di buche, caos viabilità, contributi per gli affitti tagliati e solo pochi euro per le famiglie in difficoltà, ciclabili presenti solo nei discorsi ma neanche un metro realizzato, sicurezza ai minimi termini con furti e giro di droga all’ordine del giorno, la stagione turistica in forte calo rispetto agli anni scorsi". "Ma – conclude Micucci – sindaco e giunta passano il tempo a scambiare pedine e tirare dadi, in un gioco dell’oca che però porta la città sempre al punto di partenza".