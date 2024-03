Giustiniani Bandini,. Poletti presidente

La Fondazione Giustiniani Bandini comunica che, nella riunione di ieri, su proposta dell’attuale presidente Giuseppe Sposetti, il consiglio di amministrazione ha nominato come suo nuovo presidente Renato Poletti. Come sempre, la carica sarà ricoperta a titolo completamente gratuito. La Fondazione ringrazia Sposetti per l’impegno e la dedizione profusi in questi anni, e ringrazia Poletti per la disponibilità ad assumere la carica. Il ringraziamento va anche a tutti i consiglieri di amministrazione, che svolgono il loro oneroso e impegnativo compito in modo del tutto gratuito e con spirito di servizio.

re. ma.