Glatad e Pars alla Clementoni Cup

Venerdì, dalle 10 alle 18 allo stadio Helvia Recina, l’associazione Glatad onlus e la cooperativa sociale Pars saranno presenti alla seconda edizione della "Clementoni Cup", il torneo calcistico che vedrà coinvolti tanti bambini tra i 6 e i 10 anni. "Digital addiction" e "Consapevolezza di sé e rispetto dell’altro come basi per un buon lavoro di squadra" sono i nomi dei due laboratori che Pars e Glatad porteranno all’appuntamento e che rientrano in Stammibene, progetto di prevenzione dei comportamenti a rischio del Dipartimento dipendenze patologiche.