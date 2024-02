Gli ex alunni del Corridoni di Civitanova Alta

A distanza di trent’anni dal diploma di maturità, si incontrano a cena i ragazzi e le ragazze della classe 5ªC dell’Istituto Filippo Corridoni di Civitanova Alta. La cena è stata fatta presso il ristorante T-Bone a Civitanova, giovedì scorso, ed è lì che si sono ritrovati i ragazzi della classe 5ªC,nell’anno in cui ricorrono proprio i trent’anni dal diploma di maturità tecnico commerciale conseguita nell’anno 1993. L’incontro si è rivelato un’occasione per ritrovarsi insieme dopo tanto tempo e constatare che tutti si sono inseriti positivamente nel mondo del lavoro, ma anche per ricordare gli aneddoti più divertenti degli anni di studio, e non solo, passati insieme. Hanno preso parte all’incontro Alessandra Perini, Letizia Renzi, Jenny Bagalini, Luca Carassai, Daniele Taffoni, Cristian Ciarapica, Lorenzo Cestola, Andrea Tarquini, Roberto Tiberi, Giovanni Torresi, Sara Del Monte, Simona Ruggeri, Maurizio Cardinali, Carlo Mercanti e Cristian Rossi, tornato appositamente da Cervia dove vive attualmente.