Gli studenti alla scoperta della moneta

Al teatro Lauro Rossi, si è tenuto l’incontro "L’avventura della moneta: cinquemila anni ben portati", voluto dalla Banca d’Italia, al quale gli studenti delle classi terze del liceo ’Leopardi’ iscritti al Percorso giuridico economico hanno avuto il privilegio di partecipare. I ragazzi hano appreso la storia della moneta e della finanza nel mondo, entrando in contatto con alcuni tra gli elementi più significativi che governano le dinamiche più profonde della nostra società. L’evento, unico per la provincia di Macerata, ha rappresentato anche l’occasione per mostrare agli studenti i passi che sono già stati compiuti per consentire la prossima apertura, a Roma, del Museo della Moneta di Banca d’Italia.