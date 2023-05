Gli studenti di via Tacito giocano e si divertono grazie allo sport

Inno alla gioia – giocando in allegria, all’insegna dello sport e della primissima gioventù – ieri mattina e l’altro ieri sul verde tappeto dello stadio di Santa Maria Apparente. Protagonisti 600 bambini della "primaria" della scuola di Via Tacito e dell’adiacente sede di Via Lotto, al termine dell’articolato progetto "Mens sana" durato tutto l’anno, organizzato di concerto con Ministero, Ufficio scolastico regionale, Coni e società sportive: Sacrata Volley, Us Volley 79Lube, Ama Atletica e Feba Basket. Tra le colonne organizzatrici la maestra Maria Carla Bongelli e Monica Panichelli. "Conclusione in una cornice magnifica. I bimbi si sono divertiti e cimentati nelle varie discipline, dalla staffetta ai giochi acquatici", ci hanno detto i tre tutor del Coni Geremia Ciaralli, Loris Porrini e Gloria Scheggia, così come Alessandra Malaccari, Matteo Bernoicchi e Maria Adele Pinciaroli (istruttori Ama). "E’ stata una due giorni all’insegna dell’attività motoria, della felicità, dell’allegria per questo piccolo esercito di bambini della primaria del nostro istituto – spiega il giovane dirigente scolastico Edoardo Iacucci – che con le media annovera in totale 1.157 alunni (55 classi). Coinvolte le nostre 80 maestre, più esperti come Laura Canullo per le classi quinte. E’ stata una bella festa, che ci ha riportati all’aria aperta dopo i tre anni di pandemia. Una rinascita per tutti: alunni, insegnanti e genitori, alcuni in campo in veste di medici sportivi, come Marta Fratini e Alberto Damiani".

Ennio Ercoli