GraFicana, laboratorio per riciclare con stile

Domani, in occasione dell’apertura straordinaria del centro visite dell’Ecomuseo Villa Ficana dalle 15 alle 19, l’Ecomuseo propone "GraFicana - Riciclare con stile", laboratorio dedicato alla realizzazione di pennini per calligrafia utilizzando materiali naturali e di recupero. L’idea è di insegnare ai partecipanti a creare strumenti di calligrafia a basso costo, ma di alta qualità, usando materiali che hanno a disposizione. Il laboratorio – che ha posti limitati – si terrà dalle 16 alle 17 ed è aperto a bambini da 8 a 13 anni. Il contributo per partecipare è di 5 euro. Per prenotare: scrivere entro oggi a museovillaficana@gmail.com, indicando nome e cognome del partecipante, età ed un recapito telefonico.

Durante il laboratorio i genitori accompagnatori potranno effettuare la visita del borgo accompagnati dai volontari. Info: www.ecomuseoficana.it.