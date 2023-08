Gran finale per "Borghi in Jazz" Sul palco la cantante Kelly Joyce

Dopodomani alle 21, il teatro Vaccaj di Tolentino ospita la tappa conclusiva del festival "Borghi in Jazz" con il concerto di Kelly Joyce & Decanto Project. La cantante francese, italiana d’adozione, sarà accompagnata da Teo Ciavarella al pianoforte, Riccardo Bertozzi alla chitarra, Max Ferri alla batteria, Stefano Serafini alla tromba e Edoardo Petracci al contrabbasso. Un nuovo lavoro che mescola jazz manouche e lo stile vocale tra pop-soul e R&B contemporaneo. "Il titolo ’Decanto’ riassume l’anima stessa del progetto: il ’decanter’, strumento indispensabile utilizzato per ossigenare i vini più pregiati, accostato alla parola ’canto’ – spiegano i promotori –. ’Decanto’ si configura come una raccolta di canzoni dove la Joyce sviluppa ulteriormente questo connubio tra musica e vino, un ’sorso di musica’ dove il ’lasciar respirare’ è la nota comune per apprezzare sia le sfumature del vino che quelle del repertorio musicale tra pop, jazz, swing e cantautorato italo-francese". Nel 2021 l’artista ha fondato la sua etichetta Kemk Records con cui ha pubblicato il singolo pilota del Decanto Project "Male Male", in collaborazione con Fabrizio Bosso e la partecipazione del Sommelier Gilles Coffi Degboe. Nel corso della serata è prevista anche la premiazione del Photo Contest curato da Fotograficamente, concorso per valorizzare la bellezza dei borghi che hanno ospitato il festival nelle sue varie tappe. La terza edizione di Borghi in Jazz, organizzata dall’associazione "Tolentino Jazz", ha fatto registrare in tutte le sue location grande affluenza di pubblico.