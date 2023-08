Grand tour delle Marche di Tipicità La trota si sposa con il Verdicchio

Domani e domenica il Grand tour delle Marche di Tipicità si bagna nelle fresche e limpide acque delle sorgenti appenniniche. L’appuntamento è a Sefro dove Roberta Morise, conduttrice della trasmissione itinerante di Raiuno "Camper in viaggio", presenterà il week-end che Sefro dedicherà a "la Trota e il Verdicchio". Inaugurazione alle 18 di domani, con tanti ospiti in un talk-show impreziosito da uno show-cooking curato dall’astro nascente della cucina marchigiana Davide Marchionni, chef dell’Accademia di Tipicità. Nel dopocena l’intrattenimento continua, ai giardinetti di Sefro, con un’intervista di Paolo Notari a Niccola Rossi, patron dell’azienda simbolo in Europa della troticoltura. Un racconto che ripercorrerà la vita dell’imprenditore seguendo l’intreccio de "L’uomo che guardava al futuro", libro biografico dedicato alla figura pubblica e privata di Rossi. La serata si concluderà con lo spettacolo In viaggio con la musica, a cura di Paolo Notari & Nino Rota Ensemble, un itinerario melodico attraverso le colonne sonore dei film del secolo scorso. Domenica, in mattinata, spazio al trekking con un percorso che si snoda nel "regno della trota" tra le affascinanti atmosfere della Valle Scurosa accompagnati dal mormorio dello Scarzito, un cristallino fiume che scende impetuoso dai monti. Al termine dell’escursione, spazio al gusto, con una degustazione a base di trota e Verdicchio di Matelica. Il gran finale è previsto per le 18:30 nella suggestiva cornice della torre della Fortezza Varano per l’AperiTrota, con due innovative proposte di aperitivo gourmet, a base di trota abbinata al Verdicchio di Matelica della cantina Belisario, presentate da "La Nicchia dei sapori" e dal ristorante "Faustina". In accompagnamento il sassofonista Enrico di Stefano e il dj Jacopo Jajani. S’inaugura così il circuito omonimo, che vede i ristoranti di Sefro offrire esclusive proposte-menù.

Gaia Gennaretti