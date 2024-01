"Grande ed efficace lavoro di squadra contro la serie di furti in città"

"C’è stato un grande impegno da parte degli agenti delle Volanti e della Squadra mobile per fermare i responsabili dei furti, perché c’era la voglia di tranquillizzare chi giustamente si lamentava di quanto stesse accadendo". Il questore Luigi Silipo (nella foto), a margine della conferenza stampa per illustrare le denunce e i Daspo relativi agli scontri tra rifoserie in occasione di Maceratese-Osimana, ha commentato così i fatti avvenuti il mese scorso, quando il centro e la zona di corso Cairoli sono stati presi di mira da una coppia di ladri, fermati poi dalla polizia mentre tentavano l’ennesimo blitz.

"Il mio plauso va ai dirigenti della Volante e della Mobile, il commissario capo Valter Angelici e il commissario capo Anna Moffa, e tutto il loro personale perché non si sono risparmiati, hanno messo in campo tutte le forze che avevano - ha detto Silipo -. Sembra facile fermare due ladri, ma non è così. Sentendo il dovere e la necessità di dover dare serenità ai cittadini e ai commercianti della città, di tranquillizzarli, non hanno esitato a svolgere tutte le attività, con appostamenti e accertamenti che hanno consentito di ricostruire la serie di furti e arrestare in flagranza i due ladri. Il fenomeno è stato affrontato in modo serio, al di là del valore di quanto rubato, a volte molto poco, ma il danno delle serrature rotte, delle vetrine spaccate, o il buco nel muro giustamente le persone non lo tollerano. In alcuni casi la refurtiva è stata restituita ai titolari, ad esempio lo scooter preso in una occasione per fuggire o alcuni tablet".

Il questore Silipo ha espresso invece parole di grande apprezzamento dopo lo svolgimento dei festeggiamenti di Capodanno. "C’è stato un grande spettacolo in questa bellissima piazza, con tante gente anche nelle vie adiacenti. Anche a Civitanova, in occasione dei medesimi festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, sono stati svolti controlli nei locali dove erano organizzate le feste, senza rilevare anomalie. Tutto si è svolto nella norma, grazie anche alla civiltà dei cittadini oltre che all’impegno dei colleghi".

p. p.