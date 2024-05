Grande festa per inaugurare lo skatepark

Il nuovo skatepark di Montecosaro è realtà e domenica pomeriggio è prevista una festa d’inaugurazione. I lavori per la pista da skateboard sono iniziati nei primi giorni di aprile ed ad oggi sono pressoché ultimati: l’ultimo intervento prevede l’apposizione della resina, a cui gli operai provvederanno in questi giorni, ma intanto ci si prepara per la festa, che è in programma alle 17 di domenica.

In caso di pioggia nello stesso giorno o nei giorni precedenti il taglio del nastro, il party potrebbe però slittare. Alle celebrazioni, parteciperanno, oltre all’Amministrazione comunale, alcune realtà come associazioni, negozi e brand dello skateboard tra cui l’Asd Strike Skate Events, Straccy, Sumarai Skateparks, Big Air, Samurai Distribution, oltre a ‘Spazio Giovani Il Binario’, polo dedicato dedicato ai giovani del Comune di Montecosaro gestito dalla Cooperativa sociale Il Faro. Per l’occasione, ci sarà spazio per la musica, le dimostrazioni di skateboaord, gli stand gastronomici e il djset di Jacopo Galletta. Una volta aperto, lo skatepark sarà accessibile liberamente e vi saranno organizzati corsi a cura delle associazioni. Inoltre, verranno fornite indicazioni su come usufruire delle strutture. Per un costo di "circa 70mila euro", secondo le cifre indicati dagli amministratori, il nuovo impianto è stato realizzato nell’anello che avvolge il campo di gioco polivalente, anch’esso riqualificato da poco. In questo modo, viene completato l’intero progetto di riqualificazione degli impianti sportivi Fratelli Rossini, che ha riguardato anche la nuova tinteggiatura della tribuna, ad opera di alcuni giovanissimi.

Francesco Rossetti