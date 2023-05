Grandinata a Rocchetta, problemi con le fogne

Ancora maltempo sul territorio di San Severino. Una forte grandinata ha colpito ieri pomeriggio la zona di Rocchetta. Sono stati riscontrati problemi con le fogne e sulla strada Septempedana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’Anas.

Intanto la polizia locale di San Severino ha emesso una nuova ordinanza sempre a seguito della violenta ondata di maltempo di questi giorni con la quale, su richiesta avanzata dall’ufficio manutenzioni, ha disposto una limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in via Bramante. "Il provvedimento – spiega il Comune – si è reso necessario al fine di effettuare alcune verifiche statiche e la messa in sicurezza del verde". Diversi alberi minaccerebbero, infatti, di cadere sulla sede stradale. Il divieto di transito interessa il tratto che va dal civico numero 60 al civico numero 64. L’ordinanza avrà effetto fino al termine dei lavori.