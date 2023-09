Grappolo d’Oro gratis con Samuel e Prezioso

di Giorgio Giannaccini

Saranno il cantante Samuel (leader dei Subsonica ed ex giudice del programma X Factor), il dj Giorgio Prezioso (tra i più famosi in Italia all’inizio degli anni 2000) e la comica televisiva Valentina Persia, le special guest della festa del Grappolo d’Oro, che andrà in scena a Potenza Picena. Insomma, si preannuncia già con i botti l’edizione numero 61 della manifestazione, che si svolgerà dal 16 al 24 settembre, e fa parte del Grand Tour delle Marche di Tipicità. A dare le prime anticipazioni al Carlino è Giuseppe Castagna, storico presidente della Pro Loco di Potenza Picena, che da sempre organizza la festa del Grappolo d’Oro. Inoltre tutte le serate saranno a ingresso libero, dopo che per diversi anni erano diventate a pagamento. Dal post Covid però le edizioni avevano ospiti meno altisonanti. Ora, invece, da sabato 16 show d’alto livello e gratuità confermata. Ciò è frutto del lavoro messo a punto dal nuovo direttivo dell’associazione, eletto ad aprile, a seguito dell’appello che era stato formulato dal presidente uscente Castagna (poi riconfermato). Infatti, lui aveva spiegato che la Pro Loco rischiava di chiudere, perché diversi membri non avrebbero confermato la propria disponibilità. Ma le sue parole sono state accolte dalla popolazione, registrando così un boom di iscritti nell’associazione. "Quest’anno abbiamo voluto dare un’impronta più giovanile al Grappolo d’Oro – afferma Castagna –. E il nostro sforzo economico non è stato da meno per avere artisti di un certo calibro in città, per questo dobbiamo pure ringraziare gli sponsor, il Comune e la Regione che ci hanno sostenuto". Quanto al programma, "inizierà il 16 settembre (ore 18.30) con lo show di Tipicità che sarà condotto da Beppe Convertini all’auditorium Scarfiotti, e quindi seguirà il concerto in piazza Matteotti, alle 21.30, dei Fioroscuro (tributo ai Pink Floyd) – riprende Castagna –. Mentre le giornate clou saranno: venerdì 22 settembre con il dj set di Giorgio Prezioso, a partire dalle 23, poi la notte d’oro di sabato 23 settembre che vedrà l’esibizione di Samuel, sempre alle 23. Infine, domenica 24 settembre ci sarà in mattinata la sfilata dei carri allegorici e nel pomeriggio in piazza Matteotti lo show della comica tv Valentina Persia, oltre all’esibizione dei sbandieratori Cavalcata dell’Assunta di Fermo e gli stornelli con "Li matti de Montecò" . Per tutta la settimana avremo tanti artisti di strada, locande con cibo e vino, più punti di musica live nel centro storico, mostre fotografiche e l’assegnazione del premio di poesia Pastocchi. Sarà una gran bella festa".