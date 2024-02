Greta Palmieri: "Il mio messaggio in note per chi si sente fragile"

Oggi esce ’Soltanto tu’, il nuovo singolo di Greta Palmieri.

Cos’è la musica per lei?

"E’ la mia modalità espressiva, attraverso la scrittura delle canzoni riesco ad essere me stessa".

La sua vita non è stata sempre semplice, vero?

"No. Sono nata nel 1998 in Lituania, quando avevo 10 anni sono stata adottata da una famiglia italiana e mi sono trasferita a Corridonia. Nelle mie canzoni parlo anche di sofferenza psicologica, sono messaggi di aiuto per chi si sente fragile".

Ci parla di ‘Soltanto tu’?

"Con questo brano, il cui coautore è Francesco Palma e Leonardo Corradetti il producer, ho partecipato ai casting di ’Una voce per San Marino’. Parla del mio malessere interiore ed esteriore che ho vissuto. Della consapevolezza che questa società ci chiede costantemente di essere al massimo, apparentemente perfetti, in competizione e omologati a precisi target".

Da San Marino a Sanremo il passo sarà breve?

"Sarebbe il mio sogno, per ora mi impegno molto nello studio della musica, del canto e sto lavorando sul genere nel quale attualmente mi identifico".

Qual è?

"L’indie pop, ma amo anche il jazz. Mi piace mescolare la cultura della terra in cui sono nata con quella in cui vivo per far nascere delle melodie nuove".

Corridonia le sta stretta?

"Se non ci fosse stato internet sicuramente sì perché non dà le possibilità delle grandi città, ma mi trovo bene".

Cosa è la famiglia ?

"Tutto. Ho dei genitori, e un fidanzato, fantastici che mi supportano in questa passione".

Paola Olmi