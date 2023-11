Guardami negli occhi: studenti sul palco

Al Lauro Rossi perfomance degli studenti coinvolti nel progetto “Guardami negli occhi - Nel nome di Carmen” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Venerdì sera, infatti, il Teatro ha accolto gli studenti del liceo Artistico Cantalamessa, liceo Classico Linguistico Leopardi, liceo Scientifico Galilei, Ite Gentili, Istituto Bramante, Ipsia Corridoni, IIS Tecnico dell’Agraria Garibaldi e IIS Matteo Ricci. I ragazzi sono stati impegnati a scuola in un percorso formativo, informativo e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, prendendo spunto dalla figura di Carmen, organizzato nell’ambito del progetto del Comune che ha visto la collaborazione di tutte le forze dell’ordine.