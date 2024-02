Guardiani di cantiere, impiegato e commessa

Impresa di servizi fiduciari cerca addetti alla guardiania non armati per controllo diurno e notturno cantieri edili in provincia di Macerata. Richieste patente B ed auto propria, si offre tempo determinato non inferiore a 12 mesi, tempo pieno su turni h.24 (codice offerta 531952/1). Azienda settore edile, ricerca un muratore con esperienza, per cantieri a Macerata, Recanati e Gualdo. (codice offerta 390878/10) Azienda di Tolentino cerca impiegato/a amministrativo/a per diverse mansioni, front office, emissione bolle, logistica, etc. Richiesto diploma o laurea, ottimo utilizzo PC, patente B e auto propria, età max 40 anni. (codice offerta 151473/5). Azienda settore commercio intimo e abbigliamento cerca tirocinante aiuto commessa spigliata, dinamica, volenterosa, sorridente per contatto con il pubblico, sistemazione merce e riordino punto vendita. Età 20-30, patente B. Si offre tirocinio iniziale di 3 mesi a tempo pieno (codice offerta 170657/2). Per queste offerte inviare cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.