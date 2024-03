Guida d’eccezione: Giacomo Leopardi

Quest’anno, a Recanati, Pasqua e Pasquetta saranno all’insegna dell’arte e della poesia, grazie all’apertura straordinaria della Torre del Borgo, il Museo Civico di Villa Colloredo Mels e l’Ufficio Informazioni Turistiche di via Leopardi. Oggi e lunedì si terrà l’Infinito Experience, un tour teatralizzato della durata di circa un’ora con una guida d’eccellenza: sarà infatti proprio Giacomo Leopardi, interpretato dall’attore recanatese Paolo Magagnini, ad accompagnare i turisti nei principali luoghi leopardiani, fonte di ispirazione per gli idilli più belli composti dal poeta. La partenza è dall’Ufficio informazioni turistiche (Iat) in via Leopardi 9 a mezzogiorno. Spazio anche alle straordinarie opere lottesche di Villa Colloredo Mels, grazie al completo ed innovativo riallestimento delle sale espositive che ospitano i quattro capolavori del maestro veneziano Lorenzo Lotto: la preziosa miniatura del "San Giacomo Maggiore", il maestoso "Polittico di San Domenico", la raffaellesca "Trasfigurazione" e la celebre "Annunciazione", opera unica nel suo genere e capolavoro assoluto del Maestro. Dispositivi multimediali, touch screen, art wall, ma anche effetti sonori ed olfattivi accompagneranno il visitatore a scoprire in chiave inedita la vita e le opere di Lorenzo Lotto. Nelle prossime festività si potrà inoltre usufruire del biglietto unico tra i musei di Recanati e Macerata, ticket a tariffa agevolata per i visitatori disponibile nelle biglietterie dei 7 musei o presso gli uffici turistici delle due città.

ant. t.