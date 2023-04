Guidava senza patente, assicurazione e revisione Donna multata e automobile sottoposta a fermo

Assai pesante è risultata la serie delle sanzioni in cui è incorsa una donna che, al volante della propria auto, stava percorrendo una strada nel territorio di Cingoli. Lei non è cingolana, ma capiterebbe spesso da queste parti. E, transitando alla guida della macchina, è stata fermata dalla Polizia locale impegnata nell’esecuzione di normali controlli sul comprensorio cingolano. Niente di straordinario, fa parte delle solite eventualità ricevere, mentre si viaggia, l’alt dai vigili urbani che, previo cortese saluto e invito a spostarsi di lato per la sosta, chiedono patente e libretto per verificarne la regolarità. Ma stavolta la richiesta ha riservato più d’una sorpresa agli agenti: hanno infatti accertato che la revisione dell’auto era scaduta, che non era stata rinnovata l’assicurazione del mezzo, che la donna guidava nonostante la patente fosse sospesa in seguito da un provvedimento già emesso da altra forza dell’ordine in cui era risultata alla guida in stato di ebbrezza. Il veicolo è stato sottoposto a fermo, quindi la Polizia locale ha provveduto a inviare la segnalazione al prefetto per il ritiro della patente. Non si conosce l’importo delle sanzioni amministrative e accessorie comminate alla donna che sarebbe abbastanza giovane, ma la cifra dovrebbe essere piuttosto rilevante.

g. cen.